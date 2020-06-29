Son dakika! Mersin'de yayla sezonu başladı asfalt çalışmaları hız kazandı
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Son dakika! Mersin'de yayla sezonu başladı asfalt çalışmaları hız kazandı

Son dakika güncel haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika! Mersin'de yayla sezonu başladı asfalt çalışmaları hız kazandı
29.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:41

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Hacgediği-Kayrakkeşli arasındaki 4.4 kilometrelik yolda çift katlı sathi kaplama çalışması yaptı. Asfalt çalışması, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kısa sürede tamamlandı.

Kar nedeniyle bozulan yollar tamir ediliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören yolların düzeltilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hacgediği-Kayrakkeşli arasındaki yoldaki çalışmalar da bu kapsamda gerçekleştirildi. Geçen yıl söz konusu yolda menfez ve büz borular döşenip, altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Yolda gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarında 4 sathi kaplama aracı, 3 distribütör, 1 silindir, 1 loder ve yaklaşık 10 kişilik ekip görev aldı.

"Yıllardır asfalt yapılmayan yolumuz vardı"

Kayrakkeşli Mahallesi Muhtarı Murat Erden, Mersin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunduklarını belirterek, mahalle halkının genellikle tarım ve hayvancılık yaptığını söyledi. Erden, "Bu mevsimde sebze yapanlar var, bahçesiyle uğraşanlar var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz genelde yol ve su. Yolumuz yapılıyor. Suyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yıllardır asfalt yapılmayan yolumuz vardı. Bugünlerde yolumuz yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Hacgediği-Kayrakkeşli arası asfalt çalışması yapıyor. İki kat asfalt dökülüyor. Bizi bu sıkıntılarımızdan kurtardıkları için başta Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere daire başkanlarıma, müdürlerime, amirlerime, çalışan bütün ekibe teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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