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Son Dakika | Mersin'de orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme 1 milyon 50 bin metreküplük orman emvali ve kesim karşılığında orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün bu yıl Mersin genelinde gerçekleştirilecek olan 1 milyon 50 bin metreküplük orman emvali...

30.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:41

Mersin'de orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme

1 milyon 50 bin metreküplük orman emvali ve kesim karşılığında orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme yapılacak

MERSİN - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün bu yıl Mersin genelinde gerçekleştirilecek olan 1 milyon 50 bin metreküplük orman emvali ve kesim karşılığında orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme yapacağı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürülüğü sınırlarında geçen yıl 950 bin metreküplük orman emvali üretimi karşılığında orman köylüsüne

32 milyon 500 bin lira ödeme yapıldı. Bu yıl ise 1 milyon 50 bin metreküplük üretim karşılığında orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme yapılacak. 2020'nin ilk altı ayında yapılan ödeme miktarının ise 20 milyon lirayı geçtiği belirtildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası'nda 2000 rakımındaki sedir ormanlarında genç sedir fidelerini baskılayan, ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçların kesimini yapan işçileri ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede yürütülen faaliyetler, üretim ve istihdam ile ilgili bilgi veren Akduman, sosyal ekonomik problemler nedeniyle, yüz yıllar öncesinde gerek hayvancılık amaçlı, gerekse yakacak amaçlı sedir sahalarında çok ciddi tahribatlar yapıldığını, Orman Genel Müdürlüğü'nün geçmişten süregelen bu tahribatları ortadan kaldırıp vatandaşı destekleyip konuyu sosyal yönüyle de ele alarak ciddi projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Akduman, "Bu kapsamda bölge müdürlüğümüzde yaklaşık 40 bin hektar civarında bir alan tesis edildi. 1984 yılından itibaren başlayan karpelli sedir tohumu ekimleri, gençleştirmeler, ağaçlandırmalarla şunda bölgemizde dünya nezdinde çok değerli çok kıymetli sedir ormanları oluşturuldu" dedi.

Tohum ekimi ve dikimlerle elde edilen fidanların üzerinde ekonomik ömrünü doldurmuş, çürümeye yüz tutmuş, aynı zamanda alttaki gençliğe ışık yönüyle baskı yapan ve büyümesini engelleyen ağaçları alandan boşaltarak genç fidanların önünü açtıklarını ifade eden Akduman, "Yaptığımız her işin bir teknik yönü olmasıyla birlikte, ekonomik yönü de var. İşte burada orman köylülerimiz çalışıyor. Kesimcilerimiz çalışıyor. Biz hem onlara istihdam sağlarken, hem de burada ürettiğimiz odun ham maddesini ülkemizin odun ham madde ihtiyacını karşılama yönünde bir hizmet sunuyoruz. Buradaki yapılan çalışmalar 2020 yılı içerisinde toplamda Fındıkpınarı bölgesinde ve Aslanköy bölgesinde yaklaşık 15 bin metreküp civarında. Yeni yetişen genç fidanlar üzerinde baskı oluşturan ağaçları alandan temizleyerek, yeni gelecek fidanlara daha iyi yetişme ortamı sağlamak gibi bir çalışmamız var" diye konuştu.

"Üretmek zorundayız, geliştirmek zorundayız"

Üretilen ağaçların işçiliğinde hizmet sunan köylülere çok ciddi bir girdi sağlandığını dile getiren Akduman, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza hakikaten çok önemli girdi sağlıyor. Aslında bizim kuruluşumuzun en büyük fonksiyonu da bu. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki demografik yapının değişmesiyle beraber göçle birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız maalesef azaldı. Tabi biz ülke olarak bu insanlarımızı yerinde kalkındırarak tutmak zorundayız. Üretmek zorundayız, geliştirmek zorundayız. Bu kapsamda biz özellikle üretim işçiliğinde çalışan, ağaçlandırma, fidan dikimi, bakım işlerinde çalışan vatandaşlarımızın da ekonomik durumunun iyileştirilmesi manasında yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir yandan ekolojik devamlılık sağlarken, bir yandan da toplumsal ihtiyaç ve toplumsal sürekliliğin de sağlamış olduğunu anlatan Akduman, "Orman Genel Müdürlüğümüz aynı zamanda ülkemizdeki oduna dayalı ham madde ihtiyacının tek arz edicisi, tek üreticisi. Geçmiş yıllarda nispeten ithalatla birlikte karşılanan bu ürün, son 2 yılda tamamıyla gerek palet sektöründe gerekse lif ve yonga sektörünün, tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi artık Orman Genel Müdürlüğümüz üretiyor" dedi.

Mersin Bölge Müdürlüğü'nün üretim yönü ve orman varlığı da düşünüldüğünde çok önemli konum ve miktara sahip olduğuna dikkat çeken Akduman, "1 milyon 50 bin metreküp, 2020 yılı içerisinde ürettiğimiz orman emvali var. Tabi aslında bu miktar bakıldığında yaklaşık ülkemiz genelinde üretilen miktarın 30'da birine tekamül ediyor. Özellikle bölgemizde bulunan lif, yonga entegre tesislerinin ham madde ihtiyaçlarının karşılanması, aynı şekilde ticari bölge olma hasebiyle palet sanayisinde, doğrama sanayisinde ve ahşabın kullanıldığı her sektörde ham maddeyi karşılama yönünde bölge müdürlüğümüzün ciddi faaliyeti var. Tabi bunun yapılması bir yandan ormanların bakımlarının devamının sağlanması itibariyle bizim için çok önemli. Bir yandan da ülkemizin ham madde ihtiyacının karşılanmasında önemli bir miktarı karşıladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz"

Orman kesiminde çalışan kadınlardan Belkıs Deniz, "Biz burada eşimizin yıktığı, boyladığı, tomrukları soyuyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız parayla da geçimimizi sağlıyoruz. 2 tane çocuğum var. Eğitim masraflarını ve diğer masraflarını buradan karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kadınlardan Birgül Şefik'de, "Oğlum üniversite sınavlarına girdi. Kazanırsa orman mühendisi olmak istiyor. Buradan kazandığımız parayla oğlumuzu İnşallah okutabiliriz. İstediğine kavuşturabiliriz" diye konuştu.

Kesim işçilerinden Yaşar Kocadağ'da, korona günlerinde bile ailecek çalıştıklarını, çalışmalarının sekteye uğramadığını söyledi.

15 yaşından beri orman kesiminde çalıştığını ifade eden Kocadağ, "Burada yaz sezonunda çalışıyoruz. Nisan, mayıs gibi başlıyoruz eylül, ekim gibi bırakıyoruz. Buradaki kazandığımızla çocuğumuzu okutuyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Başka gelirimiz yok, tarlamız, bahçemiz yok. Sadece işimiz bu" şeklinde konuştu.

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Son Dakika | Mersin'de orman köylüsüne 34 milyon lira ödeme

Kaynak: İHA

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