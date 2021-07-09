Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46'dan yüzde 15,64'e, yıl sonu dolar beklentisi ise 8,95'ten 8,99'a çıktı.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayınladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,99 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 15,64'e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,12 iken, bu anket döneminde yüzde 12,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 8,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 TL iken, bu anket döneminde 9,34 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 oldu.

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