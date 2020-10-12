Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı
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Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı

12.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:07

Son dakika! Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.

Merkez Bankası, son dönemde atılan normalleşme adımlarını destekleyici nitelikteki bir kararla zorunlu karşılıklara uygulanan faizlerde değişikliğe gitti. TCMB, Türk Lirası karşılıklar için uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltirken ABD doları cinsinden karşılıklara uygulanan komisyon oranı ise yüzde 0,0250'den yüzde 0,0125 'e düşürdü.

Öte yandan TCMB', zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 9, diğer bankalara yüzde 2 uygulanacağını bildirdi.

TCMB'den bugün alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarına da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırdı.

"FİNANSAL İSTİKRARI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"

Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."

Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı
Haber Yorumları (3)
REALİST: faiz sıfıra inecek dedndi faiz hızla artmaya devam ediyor
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HAYRETTİN: Haha guluyorum bunlarin sabit cumleleri var finansal istikrar dengelenme
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HALIL: faiz artınca altı gramı düşecekmi
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