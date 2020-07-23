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Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası iki ay üst üste faizlerde bir değişiklik yapmadı.

23.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:13

Merkez Bankası, 2020 yılının yedinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 8,25'te sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

İKİ AY ÜST ÜSTE FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yönetiminde ilk kez geçen ay faiz indirimine gidilmemişti. Bu ay alınan kararla iki ay üst üste faizlerde değişiklik yapılmamış oldu. Uysal, 2019'un Temmuz ayında Murat Çetinkaya'nın yerine göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24 seviyesindeydi. Uysal'ın yönetimindeki Merkez Bankası, toplamda 1.575 baz puan indirim yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflama yılın ikinci çeyreğinde derinleşmiştir. Ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

"MAYIS AYINDA BAŞLAYAN TOPARLANMA GÜÇ KAZANMAKTADIR"

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmaktadır. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir. Mal ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

"ENFLASYON NEDENİYLE FAİZİN SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ"

Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Nitekim öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tâbi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Yorumları (8)
DİBİ DAHA GÖRMEDİK: Sistem kargaşası ekonomi de etkisini göstermeye başladı böyle giderse çoğu vatandaş kışı bu şartlarda çıkaramaz.
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MEMLEKETİM: Merkez Bankasin''da rezerve kalmadiki Faiz indirimine gitsin. Bizim su anki Ekenomi''mize göre Faiz''in daha yüksek olmasi lazim. 100 liranin is glrmedigi degeri olmadigi bir Ülke''de göz boyamakdan baska birsey degil. Bir kac kurus vergi al onuda oy ugruna dagit. Emirle para piyasasi idare ediliyor. Inat etti damadini görevden almiyor. Inat etti Rahip yüzünden Dolar ve Euro yükseldi. Gerci yarin Ayasofya aciliyor hersey güzel olacak.
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.....: Enflasyonun yüzde 15 ile 30 arasında olduğu bi ülkenin toparlaniyoz ya da halkın ekonomimiz güçlü demesi çok saçma. Bu dalga geçtiğiniz yunanistan da bile enflasyon yüzde 2
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