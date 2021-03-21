Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak

Son dakika! Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu kamuoyuna ilk açıklamasını yaptı. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak için çalışacaklarını belirten Kavcıoğlu, "Para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak" ifadelerine yer verdi.

Dün Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınırken, yerine Şahap Kavcıoğlugetirildi. Kavcıoğlu yürütecekleri politikayla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yaptı.

Kavcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

"BÜYÜME İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

"PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM KANALLARI ETKİN ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR"

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır"

BANKACILARLA TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak. Reuters'tan Ebru Tuncay'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre toplantının saat 16:00 sıralarında olması bekleniyor.