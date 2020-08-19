Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 751 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 751 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 751 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 506 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 506 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 531 bin 239 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 751 kişi artarak 57 bin 774'e ulaştı.

Kaynak: DHA