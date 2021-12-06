Son Dakika | Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşen tutumuyla karışık bir seyir izliyor.

Geçen hafta dünya geneline yayılan Omicron varyantı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerindeki şahinleşen ton pay piyasalarını baskılarken, tahvillere talebinin arttığı görüldü.

Yeni haftanın açılışında söz konusu riskler fiyatlanmaya devam etse de, Omicron varyantına ilişkin korkuların hafiflediği görülürken, bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Çin'in attığı regülasyon adımları özellikle Asya pay piyasalarını etkilemeyi sürdürürken, Çinli emlak şirketi Evergrande'nin Çin ekonomisinde olumsuz etki oluşturmayacağı ve borçlarının yapılandırılması için aktif şekilde çalışıldığı yönündeki yetkililerden gelen açıklamalar risk algısını hafifletti.

Öte yandan, ABD'li regülatörlerin New York borsasında işlem gören Çinli firmaları borsa kotundan çıkarabileceğine ilişkin endişeler ise sürüyor.

Hafta sonu kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanırken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 20'den fazla düşüşle 42 bin dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek 49 bin dolar seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa pay piyasalarında, cuma günü küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlenirken, Omicron varyantı nedeniyle Avrupa genelinde tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Bu haftanın veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri dikkati çekerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü görevini Olaf Schulz'a devredecek.

Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.

Asya'da, Japonya Başbakanı Fumio Kishida Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışını engellemek için içinde kısıtlamaların da olduğu bir dizi önlem almayı planladıklarını duyururken, Çin'de Sunshine 100 adlı emlak şirketinin 179 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ve Alibaba hisselerinin regülasyon endişeleri ile sert düşüşünü sürdürmesi, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da, Alibaba hisselerinin yüzde 5'i aşan değer kaybının etkisiyle Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada cuma günü 13,9231 ile zirveyi görmesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 13,7076'dan tamamlarken, yeni haftaya yatay seyirle 13,7060'tan başladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

12.30 Avro Bölgesi, aralık ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

??Şu ana kadar hiç #kriptopara satın aldınız mı? — Haberler (@Haberler) December 4, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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