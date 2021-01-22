Son dakika... KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri ekside açıldı
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Son dakika... KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri ekside açıldı

22.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:49
Son dakika... KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa'da hisse endeksleri ekside açıldı

Son dakika haber... Avrupa'daki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, açıklanan veriler ve Covid-19 pandemisine ilişkin gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününe ekside başladı.

Avrupa'daki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, açıklanan veriler ve Covid-19 pandemisine ilişkin gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününe ekside başladı.

Bu arada, AB liderleri zorunlu olmayan seyahatleri önleme konusunda uzlaşırken, Birleşik Krallık sınırlarının da geçici bir süre kapatılmasına ilişkin hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalarda da endeksler genellikle eksideydi. Japonya'dan gelen enflasyon ve imalat görünümüne ilişkin olumsuz verilerin etkisiyle Nikkei Endeksi de günü düşüşle kapattı.Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 0.34 düşüşle açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi de yüzde 0.14 ekside açılırken, Paris'te CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.39 eksideydi. Döviz piyasalarında euro, dolar karşısında yüzde 0.12 düşerek 1.21545 dolara, sterlin de yüzde 0.50 düşerek 1.36690 dolara geriledi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.44 ya da 125 puan düşüşle kapatırken, S&P/ASX 200 günü yüzde 0.34 ekside tamamladı.

Şangay Kompozit yüzde 0.54 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.09 düştü. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.36 veya 410 puan Güney Kone'de Kospi Composite yüzde 0.64 düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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