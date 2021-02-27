Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Serdar ALTINTEPE -Vedat BAYRAKTAR/ KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir bölümü kapalı tek katlı geri dönüşüm tesisinde ilk belirlemelere göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri görüşüm tesisinde, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı