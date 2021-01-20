Son Dakika | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 338'e, Bahreyn'de 362'ye, Kuveyt'te 951'e yükseldi, Katar ve Umman'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 338'e, Bahreyn'de 362'ye, Kuveyt'te 951'e yükseldi, Katar ve Umman'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 238 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 338'e, vaka sayısının 365 bin 563'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 177 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 362'ye, vakaların 98 bin 260'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 94 bin 937'ye ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 442 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede toplam can kaybının 951, vaka sayısının 159 bin 264, iyileşen kişi sayısının da 152 bin 420 olduğu belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 271 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bine çıktığını açıkladı.

İyileşenlerin sayısının da 144 bin 350'ye ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 171 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Son verilerle vaka sayılarının 132 bin 317'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 124 bin 579'a ulaştığı ifade edilen Bakanlık açıklamasında, ülkedeki toplam can kaybının 1516 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy