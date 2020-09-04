Son Dakika | Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü
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Son Dakika | Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Son Dakika | Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü
04.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:30

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Mustafa Akan idaresindeki 07JS 967 plakalı otomobil, Yalıhüyük-Seydişehir yolunun Suğla Baraj yolu mevkisinde, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa Akan ile otomobilde bulunan annesi Meryem ve Ali Akan yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Akan, hayatını kaybetti, ağır yaralı Mustafa Akan Konya'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA

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