Son dakika! Konya'da aile hekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Konya'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ayhan Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Konya'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ayhan Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meram Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olan ve kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki Dağlı, Konya Şehir Hastanesinde, 15 gündür Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Memleketi Seydişehir'e götürülen Dağlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından, Akyol Mezarlığında defnedildi.

Dağlı'nın akrabalarının ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde, Kovid-19 tedbirlerine uyuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise "Konya Meram Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan mesai arkadaşımız doktor Ayhan Dağlı'nın, Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat