Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak

Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, konunun mevzuatın genel hükümleri ile kanundaki temel ilkeler yönünden değerlendirileceği ve gelişmeler hususunda kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güvenlik sözleşmesi dayatması büyük tepki çekerken, Türkiye'den konuya ilişkin art arda hamleler gelmeye devam ediyor. Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlatması sonrası Kişisel Verileri Koruma Kurulu da "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu WhatsApp uygulamasıyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

TOPLANTI SONRASINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

REKABET KURULU DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine Rekabet Kurulu de devreye girerek soruşturma başlattı.

Facebook ve WhatsApp'a resen soruşturma başlatan Kurul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacakları belirtilmiştir.

"GÜNCELLEME, VERİLERİN FACEBOOK TARAFINDAN KULLANILMASINI İÇERMEKTEDİR"

Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir. Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."