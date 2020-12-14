Son Dakika | 7 yıl önceki cinayet gözlük parçası ve ilaç kutusu yardımıyla aydınlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, jandarma ekiplerinin maktulün gözlük parçası ve ilaç kutusundan yola çıkarak yaptığı çalışmayla aydınlatıldı.

Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, jandarma ekiplerinin maktulün gözlük parçası ve ilaç kutusundan yola çıkarak yaptığı çalışmayla aydınlatıldı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genlindeki faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturarak çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 7 yıl önce Çiçekdağı ilçesi İbikli köyü yakınlarındaki çeşmenin yanında elbiseleri çıkarılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişinin katil zanlılarının bulunması için dosyayı yeniden ele aldı.

Erkek cesedinin yanında bulunan gözlük parçası ve ilaç kutusunun Almanya üretimi olması nedeniyle ölen kişinin gurbetçi olabileceğini düşünen ekipler, olay tarihinden bir ay önceye kadar yurda giriş yapan kişileri araştırarak çalışmayı genişletti.

Almanya'da yaşayan Mehmet Dıvar'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunduklarını belirleyen ekipler, araştırmayı ölen kişiyle irtibatlı kişiler üzerinde yoğunlaştırdı.

Yüklü miktarda avro ile Almanya'dan gelmiş

Dıvar'ın Almanya'dan gelirken yüklü miktarda avro getirdiğini tespit eden ekipler, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenen K.D, T.D. ve G.D'nin banka hesaplarındaki hareketlilik ve telefon kayıtları üzerinden yaptıkları çalışma sonucu zanlıları Ankara'da gözaltına aldı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

K.D. ve T.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar ölen kişinin yakınları çıktı

Şüphelilerin, Mehmet Dıvar'ın akrabası oldukları, Ankara'da Dıvar ile buluştuktan sonra Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine getirerek öldürdükleri, yüklü miktardaki dövizi de harcadıkları iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız