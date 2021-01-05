Son dakika... Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi 2020 yılında 2 bin 184 olaya müdahale etti
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Son dakika... Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi 2020 yılında 2 bin 184 olaya müdahale etti

05.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:32
Son dakika... Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi 2020 yılında 2 bin 184 olaya müdahale etti

Son dakika habere göre Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında 2 bin 184 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında 2 bin 184 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 70 personeli ile yüzlerce olaya kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekiplerinin, kendini her geçen gün geliştirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 58 yaralıyı kurtardığı aktarılan açıklamada, "Gelişen teknolojik imkanların birçoğuna sahip olan belediyemiz itfaiyesi, yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ederek pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca 2 bin 184 olaya müdahale eden itfaiye ekiplerimiz, 80 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 64 ev ve işyerinde su çekmesini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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