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Son dakika! Kasımpaşa'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Son dakika haberi... Kasımpaşa Kulübü, iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Son dakika! Kasımpaşa'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a
14.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:08

Kasımpaşa Kulübü, iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

İstanbul kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray." ifadelerine verildi.

Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor için ise "Trabzonspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor." mesajını paylaştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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