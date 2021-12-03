Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: TÜİK; asgari ücretliler, emekli ve memurların maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi. Böylece yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %5,77 ile haber leşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu.

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haber leşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (10)
Doğrucu Davud:keşke yüzde 21,31 olsaydı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Varlik kuyruklarini hatirlar misiniz? O kuyruklara ragmen kimi sectin? Eee o zaman dizini kirip oturacaksin, layigin bu. Erken secim istemiyorum, surum surum surundursun seni ekonomist :)) Masallah tam bir cezalandirici Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
Orçun Yılmaz:Tabi canım milyonların maaşlarını etkileyecek herşeye yüzde 50 zam gelsin enflasyona yüzde 21 hadi canım sizde dalga geçer gibi Cevap Yaz 1 38 Yayından Kaldır
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