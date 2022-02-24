Son Dakika: Karadeniz'de Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat düzenledi. Bu gelişmenin ardından bölge karışırken Karadeniz'deki ticaret gemileri de bu savaştan nasibini aldı.

GEMİYE BOMBA İSABET ETTİ

Denizhaber.com'un haberinde göre; Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi.

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