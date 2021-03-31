Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı
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Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı

Son dakika! 16. yüzyılda İtalyan bir ressamın yaptığı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede 350 bin sterline yani 4 milyon liraya satıldı. Söz konusu portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 42 yaşındaki hali resmediliyor.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satışa sundu. 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alan Kanuni Sultan Süleyman'a ait portre, 4 milyon TL'ye bugün satıldı.

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada yaklaşık 5 milyon liraya satıldı

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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