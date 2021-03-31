Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı

Son dakika! 16. yüzyılda İtalyan bir ressamın yaptığı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede 350 bin sterline yani 4 milyon liraya satıldı. Söz konusu portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 42 yaşındaki hali resmediliyor.