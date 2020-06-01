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Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak

Son dakika: Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

01.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:52

Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE 750 BİN TL, DİĞER ŞEHİRLERDE 500 BİN TL

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

%0.64 FAİZ ORANI

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır."

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil)veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Faturalı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ileaylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.

TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Tatil Destek Tüketici Kredisi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.

Diğer taraftan;

Kamu Bankalarımız tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaşımız istifade etmiş ve 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırılmıştır.

Söz konusu kredi paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapılmış olup, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları sona ermiştir.

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak

Ekonomi Manşet

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