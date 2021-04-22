Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması
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Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması

Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu ve maske uyarılarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara ve toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından da lokanta, mahalle bakkallar denetlendi. Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması
Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması
Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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