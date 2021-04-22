Son Dakika | Jandarmadan HES kodu uygulaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.