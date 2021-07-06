İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Asansörde mahsur kalan kişiyi ise itfaiye kurtardı.

Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon yapılırken, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle elektrik akımının kapanası nedeniyle bir bina sakini asansörde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına aldı. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. İtfaiye yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Şevval Sam Sertab Erener
Spor Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:46:19. #1.16#

title