Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun
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Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun

01.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:40

Son dakika: HDP'nin asgari ücret "4 bin lira olsun" önerisinin ardından bir öneri de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, 2021 asgari ücretinin 3 bin lira olmasını önerdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Vatandaşlarını borçlandırmadan, ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomik modeli uygulamamız gerekiyor. İşverenlerin daha fazla istihdam yaratmalarını sağlayacak, bir yatırım iklimini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de, herkesi memnun edecek bir asgari ücret düzenlemesini, uygulamaya koymamız şart.

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Aziz milletim; İYİ Parti olarak biz, 'Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün.' diyoruz. 'Rantla değil, üretimle kalkınsın.' diyoruz. Bu vizyon ışığında, işverenlerimizin üzerindeki yükü hafifletip, onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken, dar gelirli vatandaşımızı da, borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak, hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştık.

"BRÜT KAZANCIN TAMAMINI ÖDEYELİM"

Mevcut durumda, brüt asgari ücret 2.943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra, çalışanımızın eline net, 2.325 lira geçiyor. Diğer taraftan, asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için, işverenimizin cebinden ise 3.458 lira çıkıyor. Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından, hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından, kabul edilebilir bir durum değil. Bizim önerimiz şudur: Brüt asgari ücreti 3.000 liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPARKEN İŞVEREN MALİYETİNİ ARTIRMAYALIM"

Yani, işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3.000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3.458 lira olmaya devam etsin. Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2.325 liradan, 3.000 liraya çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım.

"DEVLETİMİZ ÇALIŞANLARIN CEBİNE AYLIK 675 LİRA KOYSUN"

Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. Bir başka deyişle, devletimiz bütün çalışanlarının cebine, aylık 675 lira koysun, ama bu parayı işverenden almasın. Bizim önerimiz budur."

Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun

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Haber Yorumları (11)
KEŞKE: siz olsanız kesin 5bindi bir araba birde ev anahtarı kesin var sizde:D
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REMZİ: Zaten brüt asgari ücret 2950tl. Boyle birsey en çok işverene yarar. Madem vergi almayacaksin 3500tl yap tam olsun
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GG: Allah rızası için,asgari ücretle çalışan insanlardan vergi kesilmesin artık.
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