Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi Son dakika: İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulu'nda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İSKİ tarafından hazırlanan su zammı teklifi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Toplantıda, İSKİ tarafından yüzde 35 olarak önerilen zam oranı bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması uygun görüldü.Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste oybirliği ile kabul edildi. Zamlı tarifenin 20 Temmuz itibarı ile yürürlüğe gireceği açıklandı.