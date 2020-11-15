Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti

Son dakika: Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarışta şampiyonluğa ulaştı. 7. kez bu sevinci yaşayan Hamilton, böylece efsane pilot Michael Schumacher'in "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul'da yapıldı. 6. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, puanını 307'ye yükselterek en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazandı ve Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU 2008'DE YAŞADI

Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.

10 YILDA 7 ŞAMPİYONLUK

Yarış kariyerine 1991 yılında başlayan Michael Schumacher, 2006 yılında emekliliğini açıklasa da 2010-2012 yıllarında yeniden Formula 1'de yarışmıştı. Efsane pilot, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yılları olmak üzere 10 yılda 7 şampiyonluk yaşamayı başarmıştı.