Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışmanın kapsamı genişletilecek. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek. Sanayi kesimi mesaiye 7.00'de başlayacak.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı. Toplantı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 Ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım.

"60 YAŞ ÜSTÜ, HAMİLE VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR EVDEN ÇALIŞABİLECEK"

Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personeller idari izinli olarak evden çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

"SANAYİ KESİMİNDE ÇALIŞANLAR 07.00'DA MESAİYE BAŞLAYACAK"

Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'da mesaiye başlamışı kararlaştırıldı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07.00'da mesaiye başlayacak.

İstanbul dünyanın 14. büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik.

Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız."