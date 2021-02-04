Son dakika... İran Savunma Bakanı Hatemi, Hindistanlı mevkidaşıyla iş birliğini görüştü

Son dakika haberine göre İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Hindistan'da bir araya geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Hindistan'da bir araya geldi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın Bangalore kentinde yapılan görüşmede Singh ile Hatemi, ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğini ele aldı.

Hatemi, İran ile Hindistan'ın güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğini artırmasının iki ülkenin de çıkarına olacağını savunarak, ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nın bölgesel iş birliği için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Singh de iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin korunması ve geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun