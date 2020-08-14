Son dakika! Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir" -1- Son dakika habere göre - Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir" Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay: "Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı" Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'ndeki özel belgeleri paylaştı.

- Hürser Tekinoktay: "Fulya davası bir direniştir"

Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay:

"Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı"

İSTANBUL - Beşiktaş Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'ndeki özel belgeleri paylaştı. Kurulan hakem heyetine dikkat çeken Tekinoktay, "2014 yılında Beşiktaş ve projeyi üstlenen firma birer temsilci getiriyor. Bir de devletin hakem heyeti başkanı var. Heyet Başkanı, Beşiktaş'ın projede zarar gördüğünü ifade ederken, kulübün getirdiği temsilci Beşiktaş'ın aleyhine onay veriyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Fulya Projesi'yle ilgili önemli belgeler açıkladı. Beşiktaş'ın bu projede çok büyük kaybının olduğuna dikkat çeken Tekinoktay, eski başkan Yıldırım Demirören'in yaptığı sözleşme detayına da dikkat çekti. Demirören'in kulübün haklarını savunan maddeleri sözleşmeye eklettiğini söyleyen Tekinoktay, 2014 yılında atılan imzaların kulübün zararına olduğunu ifade etti. Kendisini artık bir taraftar olarak gördüğünü belirterek sözlerine başlayan Tekinoktay, "Ben artık kendimi Beşiktaş'ın bir taraftarı olarak görüyorum. Antrenörlük, teknik adamlık, sporculuk kariyerim vardı, seçimlere de girdim ama ben Beşiktaş'ın taraftarıyım" dedi.

"Fulya davası bir direniştir"

Fulya projesinde 2007 senesinin önemine dikkat çeken Tekinoktay, "2007 yılında Beşiktaş'ın çok gürültülü, fırtınalı bir dönemi vardı. Özellikle Fulya Projesi, enteresan hale gelmeye başlamıştı. Biz de bunu sorgulamaya başladık ve o dönemde rahatsızlık oluştu. Bu dönemde 'Yapmayın, mali kongreye kadar konuşmayın' denildi. Baktık ki iş Beşiktaş'ın menfaatlerinden taşeronun menfaatlerine dönüştü. Biz de ibra etmedik ve mahkemeye gittik. Sonrasında mahkemeye sözleşmeler verilmedi ve dava açıldıktan sonra yeni sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerle Demirören Yönetimi, müteahhitten 6 milyon Dolar aldı. İlk olarak 6 milyon Dolar fazladan kasaya para girmesiyle başlayan süreç 12 yıl devam etti ve geçtiğimiz sene Yargıtay kararıyla neticelendi. Seçimlerin ardından herkese tebliğ edildi. 2012'de yönetime gelen yönetim kurulu 7,5 yıl boyunca bu davaya itiraz etti. Bana göre ve birçok Beşiktaşlı'ya göre Fulya davası, Beşiktaş'ın haklarının uçurulmasına karşı bir direnişti. Fikret Orman'ın 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' dediği dönemde biz atı aldık ve Beşiktaş'a geri getirdik" ifadelerini kullandı.

"Paylaşımların yeniden yapılması gerekiyor"

Başkan Çebi'nin açıklamalarının aksine, Fulya davasının yeni başladığını söyleyen Tekinoktay, "2012 yılında göreve gelenlerin inşaatın büyümesinden dolayı elde edilen fazlalıkların tespit edilmesi için mahkeme yoluna gitmesi gerekirdi. Uzlaşma değil, tespit gerekiyordu. Zaten Yıldırım Demirören Yönetimi, müteahhit firmayla uzlaşmaya varamamıştı. Tespit davası açılacağına dair de 3 sayfalık yeni sözleşme yapılmıştı. Beşiktaş'ın haklarını geri alabilmesi için birçok hukuki süreç gerekiyordu. Ahmet Nur Çebi, 'Fulya davası bizim için kapanmıştır' demişti. Aslında bu dava yeni başlıyor. Yüzde 67'ye yüzde 33'lük paylaşımın yeniden yapılması gerekiyor. Biz o dönemde İlhan Durusoy'a '33'ü biz alalım, 67'yi müteahhit alsın' demiştim, olur mu öyle şey demişlerdi" dedi.

"Sözleşme nedeniyle Çebi'nin dava açması gerek"

Projede iskan edilmeyen yerlerin Beşiktaş'a verildiğinin altını çizen Tekinoktay, "Müteahhitin aldığı alan, projede 24 katlı. Buradaki alanda Beşiktaş Belediyesi'ne Fulya Sanat Merkezi verildi. Bununla birlikte bütün inşaatta büyümeler oldu ve bu büyümelerin hepsi kulelerin üzerine çıktı. 24 katlı alan 36 kata yükseldi. Sözleşmede ilave yerlerde yüzde 67'ye 33'lük oran devam eder diyor. Bu üst katlarda 50 daire varsa, bunun yüzde 67'yi Beşiktaş'ın. Para eden yerler buralar. Bunun yanı sıra AVM'nin altı kazılmış ve iskan edilemeyen yerler Beşiktaş'a verilmiş. Bugüne kadar kimsenin bilmediği bir belgeye eriştim. 26.09.2014 tarihinde Fikret Orman Yönetimi, müteahhitle uzlaşma masası kuruyor. 2 hakem ve orayı yönetecek 1 hakim seçiliyor. 1 taraf bir hakem getiriyor, diğer taraf 1 hakem getiriyor, başvurulan yerde de komisyon başkanı oluyor. Bu tarihte müteahhitle uzlaşıyorlar. O dönemde Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş, Fulya Projesi'nde 95 milyon Dolar zarar etti" dedi. Bu konuşma da yapılan komisyondan 2 ay sonra. Komisyon iskansız yerleri de yüzde 67'nin içine katıyor ve Beşiktaş'ın isyan ettiği paylaşımı legal hale geliyor. Komisyon Başkanı Şakir Kaleli karşı oy yazısı koyuyor. Diyor ki siz değeri olmayan yerleri kulübe veriyorsunuz, değerli yerleri müteahhite veriyorsunuz. Komisyon başkanı karşı oy verirken, bizim seçtiğimiz komisyon üyesi bizim aleyhimize karar veriyor. Bunu da bana ilk söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup olmadığını açıklamalı. Genel Kurul kararı olmadan siz böyle bir uzlaşma masası kurarak karar veremezsiniz. Beşiktaş'ta kimsenin bu anlaşmadan haberi yok. Siz müteahhite dava açmak zorundasınız. Uzlaşma yapılmadığı için bu davayı açmalısınız. Bu sözleşme nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin gidip dava açması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Asıl tespiti yaptıracak olan taraf Fikret Orman yönetimiydi"

Davada asıl tespiti yaptırması gerekenin Fikret Orman yönetimi olduğunu söyleyen Tekinoktay, "2007 dönemini kapsayan genel kurulun iptali söz konusu oldu. Fulya'daki zararın tespitiyle ilgili bir dava açılmadı. Bunu yönetim açacak, biz yapamayız. Burada tespit davası açılacak ve Beşiktaş'ın hakları tazmin edilecek. İlhan Durusoy tarafından yürütülen bazı hatalı sözleşmeler var. Yerin altındakiyle yerin üstündeki yerlerin değeri bir değil. Ancak Yıldırım Demirören 2008 yılında güzel bir sözleşme yapıyor. Projenin iskan alındığında taraflar birbirlerine karşı tespit talepli bir dava açacaktır. Taraflar farklı yöntemlerle hesaplamalar yapmış ancak asgari müşterekte buluşamamıştır. Tarafların birbirlerine karşı paylaşımın adil yapılıp yapılmayacağı irdelenecek ve bir yargı kararı alınacaktır deniliyor. Demirören yönetiminin ardından proje devam ediyor. 2012'den sonra yeni yönetim devreye giriyor. Asıl tespiti yaptıracak olan taraf Fikret Orman yönetimiydi" açıklamasını yaptı.

"Çebi, gizli uzlaşma protokolünü açıklamalı"

Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, protokolde yer alan imzaları açıklaması gerektiğini belirten Tekinoktay, şunları kaydetti:

"Ahmet Nur Çebi'nin bu müteahhitle yapılan gizli uzlaşma protokolünü, açıklamalı. Bu anlaşmada kimlerin imzası var, bunların açıklanması lazım. Şayet Fikret Orman, genel kurul kararı alınmadan böyle bir şey yaptıysa, bütün zararın rücu edilmesi gerekiyor. Ahmet Nur Çebi, Fulya'da 95 milyon Dolar'lık zararın hesabını sormalı. Sormazsa 'Ne değişti' diye sorarız. Bunun dışında 2007 yılından bu yana hiçbir mali genel kurulda ibra etmedik. Çünkü ibra edilebilir hiçbir yanı yok."

Kaynak: İHA