Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
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Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor

09.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:08
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de deri üretiminde önemli bir yere sahip olan Niğde'nin Bor ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler geleneksel yöntemlerden modern tesislere Kırsal Kalkınma destekleri ile geçiyor.

Türkiye'de deri üretiminde önemli bir yere sahip olan Niğde'nin Bor ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler geleneksel yöntemlerden modern tesislere Kırsal Kalkınma destekleri ile geçiyor.

4 kuşaktır geleneksel yöntemlerle Niğde'nin Bor ilçesinde deri üreten bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığının 13. Etap Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında aldığı 550 Bin Liralık hibe destekle modern tesisini kurdu.

İhtiyaç duyulan makinelerin tesise kazandırılması ile ürün kalitesini ve üretim kapasitesini artıran firma şimdi 5 ülkeye deri ihraç ediyor.

Geleneksel yöntemlerle 1 ton derinin satışa hazır hale gelmesi 1 ay sürerken kurulan modern tesiste 200 ton deri aynı sürede hazırlanabiliyor.

Üretim kapasitenin artmasının yanı sıra modern tesislerde üretilen derilerde geleneksel yönteme göre ürün kaybı yaşanmıyor ve kanserojen madde içermeyen daha sağlıklı ürünler elde ediliyor.

Çanta, kemer ve ayakkabıya dönüştürülmek üzere hazır hale gelen deriler, artan ürün kalitesi ve üretim kapasitesi nedeniyle iç pazarda ünlü markaların tercihi olurken, İspanya, Ukrayna, Yunanistan, Belarus, Bulgaristan ve Çin'e ihraç ediliyor.

Tesisi ziyaret edip incelemelerde bulunan Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş Kırsal Kalkınma Hibe Programı ile tarımsal sanayi yönündeki yatırımların desteklendiğini ve amacın işletmelerin piyasa şartlarına ayak uydurmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Asım Baş, "Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etaptan hibe desteği ile 1 Milyon 100 Bin Liralık projenin 550 Bin Lirasını hibe olarak verdik. Derinin ayakkabı ve çanta haline gelmeden önceki son aşamasındaki serüvenine şahitlik ettik. Zamana ve çağa ayak uydurmak gerekiyor bunda da devlet desteği çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak uzun süredir tarımsal sanayi yönündeki yatırımları destekliyoruz. Bunlardaki temel amacımızda işletmelerin gerek piyasa şartlarına ayak uydurmasını sağlamak gerekse ekonomik finansman desteği sağlamak, pazarlamasına yardımcı olabilmek ve ürettiğimiz ürünleri katma değeri yüksek bir hale getirip ihracata hazır, ihracat pazarı oluşturabilecek standardı yakalamak" dedi.

İşletme sahibi Mevlüt Anıl ise geleneksel yöntemle deri üretiminden modern tesise geçişle ihracat ağının yükseldiğini iç pazarda da bir çok ünlü markanın derilerini firmalarından aldığını söyledi.

Anıl, "4. nesildir bu mesleği sürdürmekteyiz. Eski çalışma şartlarında çalışma alanları çok kısıtlıydı ve teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Derileri güneş ışığında dışarıda, soğukta kurutmak zorundaydılar ama şuanda fabrika içerisinde asarak yada yardımcı makinelerle derileri kurutabiliyoruz. Devlet desteğini alarak ihtiyaç duyduğumuz makineleri fabrikamıza kazandırdık. Kırsal kalkınma desteğiyle yapmış olduğumuz yatırım hem yerli üretime bir destek oldu yerli imalatçımız kazandı, dövizimiz dışarıya gitmedi" dedi.

Modern tesislere geçişle derilerin daha sağlıklı ve kalitesinin arttığına da değinen Anıl, "Derileri dışarıda kuruttuğumuz zamanlarda güneş ışığından dolayı hem vermiş olduğumuz yağlar uçuyor aynı zamanda da derinin kalitesini düşürüyor, kanserojen maddeye sebep oluyordu biz bunun önüne geçmiş olduk. Artan kalitemiz sayesinde de ihracat ağımız genişledi. Şuanda İspanya, Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Çin pazarlarında derilerimiz satılmakta. Şu anda iç piyasada çok bilinen markalara deri tedarik ediyoruz hedefimiz yurt dışındaki ünlü markalara da tedarik sağlamak" dedi. - NİĞDE

Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor
Son dakika... Hibe desteğiyle modern tesisini kuran bir firma 5 ülkeye deri ihraç ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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