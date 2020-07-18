Son Dakika: Her derde deva rezene balı
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Son Dakika: Her derde deva rezene balı

Son dakika haberi... BURDUR Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, rezene balının mide rahatsızlıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini anlattı.

Son Dakika: Her derde deva rezene balı
18.07.2020 08:18 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:21

BURDUR Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, rezene balının mide rahatsızlıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini anlattı. Rezene balının kemik sağlığının korunmasında ve bazı kanser türlerinin tedavisinde destek amaçlı kullanıldığını belirten Bilgiç, her yerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

Burdur Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar bölgelerinde rezene balının yoğun üretildiğini anlattı. Mide rahatsızlıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere rezene balının birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Mesut Bilgiç, içerdiği antioksidan etkisiyle kemik sağlığının korunmasında ve bazı kanser türlerinin tedavisinde destek amaçlı kullanıldığını söyledi. Rezene balına Türkiye'nin her yerinden yoğun talep aldıklarını vurgulayan Mesut Bilgiç, kilosunun yaklaşık 100 liradan satışa sunulduğunu aktardı.

KANSER TEDAVİLERİNDE DESTEK AMAÇLI KULLANILIYORMesut Bilgiç, sarı çiçekleri olan rezene bitkisinin çoğunlukla Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştiğini anlattı. Rezene bitkisinin tohumları ve olgun meyvelerinin medikal amaçla kullanılan rezene yağının elde edilmesinde kullanıldığını hatırlatan Bilgiç, rezene balının ise hazımsızlık, şişkinlik, mide ağrısı ve mide bulantısı gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi. Mesut Bilgiç, "Rezene balının insan sağlığına faydalarını saymakla bitiremeyiz. Rezene balı mide rahatsızlıkları ve hipertansiyon olmak üzere daha birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Rezene balı vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı korur. Emziren kadınlarda anne sütünü artırdığı bilinmektedir. İçeriğinde antioksidanlar barındırdığından kemik erimesinin tedavisinde, kemik sağlığının korunmasında ve bazı kanser türlerinin tedavisinde destek amaçlı olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.BURDUR'A ÖZGÜ BİR BAL OLMAYA BAŞLADIBurdur bölgesinde üretilen rezene balının Türkiye'nin her bölgesinden yoğun talep aldığını anlatan Mesut Bilgiç, kilosunun 100 liraya satıldığını söyledi. Bilgiç, "Akdeniz iklimine mahsus bir bitki. Denizli bölgesinde de bir miktar yetişmektedir. Şu anda Burdur'a özgü bir bal olmaya başladı. Rezene haziran sonu temmuz başı gibi çiçeklenmeye başlar. Hasadı da temmuz sonu gibi oluyor. Arılardan doğal olarak ürettiğimiz rezeneden ne geliyorsa o balları şifa kaynağı olarak tüketiciye sunuyoruz. Rezene balı iklim şartlarına bağlı olarak yaklaşık 10 ile 50 ton arasında üretiliyor" diye konuştu.REZENE A VE C VİTAMİNLERİNİ İÇERİYORGıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, rezenenin insan sağlığı hakkında olumlu etkileri olduğunu söyledi. Rezenenin uygun ölçüde kullanılması gerektiğini kaydeden Ali Manavoğlu, rezenede A ve C vitaminlerinin oldukça fazla olduğunu belirtti. Potasyum, kalsiyum, fosfor ve mineraller açısından da zengin olduğunu anlatan Manavoğlu, "A ve C vitamini antioksidan özellikte inanılmaz kuvvetli vitaminlerdir. Vitaminden dolayı rezenenin faydası tartışılmaz. Ancak önemli olan ne kadar ve nasıl kullanıldığıdır. Bal müthiş karbonhidrat kaynağıdır. Sağlık açısından önemli bir yeri vardır. Taklit ballardan kaçınarak doğru balı yeteri kadar tükettiğimizde insan sağlığı için faydası var" dedi.BİRÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYORRezene balının birçok hastalığa iyi geldiği vurgulayan Ali Manavoğlu, "Arıların rezene polenlerinden faydalanarak ürettiği rezene balı, rezenenin vitamin ve minerallerinden kaynaklı besleyici özelliklerini içeriyor. Özellikle mide ve hazımsızlık rahatsızlıklarında inanılmaz etkisi vardır. Anne sütüne katkısı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.EMZİREN ANNELER DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANSIN

Rezene balının anne sütünün geliştirilmesinde kullanıldığını hatırlatan Ali Manavoğlu, "Anne sütünün geliştirilmesinde kullanılması gerekiyorsa doktor kontrolünde hareket edilmelidir. Bir miktar fazla kullanıldığında özellikle mide ağrıları, kas ağrıları, baş dönmesi gibi birçok olumsuz etkilere yol açabilir. Kendimizi iyileştirelim derken, daha kötüye gitmemek gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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