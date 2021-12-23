Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuğu olduğu canlı yayında kur korumalı vadeli TL mevduat sistemine yatırılan para miktarını açıkladı. Döviz alan bireylerle satan bireyler arasında büyük uçurum oluştuğunu belirten Bakan Nebati, "Sabahki tutar 10 milyar TL'ydi, öğleden sonra bu tutar katlanarak gidiyor. Kur korumalı mevduata geçiş sabah 10 milyar TL'ydi." dedi.

"TÜRKİYE ALTINI SEVİYOR"

Yastık altı altınların ekonomiye dahil edilmesi halinde Türkiye'nin dövize ihtiyacının kalmayacağını ifade eden Bakan Nebati, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"4 Ocak'taki ilk paketimiz bu alınan tedbirlerle ilgili değişimleri gerçekleştirecek yasal düzenlemeleri Meclis'imizden talep edeceğiz. Türkiye altını seviyor. Bu altının yastık altında kalmasının ekonomiye de kendisine de katkısı yok. 5 bin ton Altın tahmin ediliyor. 5 bin tonun karşılığı 280 milyar dolar. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse Türkiye'de dövize ihtiyacımız kalmayacak. Bu kadar güçlü bir şey söylüyorum.

"ALTININI EKONOMİYE SOK"

İster faiz yöntemiyle, ister katılım yöntemiyle, istersen İslami veya alternatif her türlü yöntemle gel, altınını ekonomiye sok, hem ülke kazansın hem sen kazan.

Her ay toplantıları muntazaman yapılmış, piyasanın işlerini aktif takip eden bir anlayışımız var. Bu anlayışımız birkaç yıl içerisinde karşılığını aldıktan sonra çok hızlı şekilde cari açığın azaldığı, dövizin gevşediği, refahın arttığı bir dönemi gösterecek bir şey var."

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet