Son Dakika: Havza TSO Başkanı Acar: "Havza bölgesel teşvik kapsamına alındı" Son dakika haberine göre Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Resmi Gazete'de yayımlanan "2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" ile Havza'nın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına alındığını belirtti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Resmi Gazete'de yayımlanan "2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" ile Havza'nın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına alındığını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin bölgesel teşvik kapsamına alınması için uzun süredir mesai harcadıklarını söyledi.

"Yıllardır Samsun'un yatırım teşvik sırlamasında 3. Bölge olması nedeniyle iç bölgede kalan ilçelerde yatırımcılar yatırım yapmak istemiyorlardı." diyen Acar, "İnşallah bu artık sona erdi. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile artık aralarında Havza'nın da bulunduğu 8 ilçe yatırım teşvik sıralamasında Samsun merkezden daha farklı değerlendirilecek." ifadesinde bulundu.

Yaklaşık 15 yıl önce Havza'da bir grup sanayicinin Amasya'daki teşviklerden yararlanmak için ilçenin Amasya'ya bağlanmasını talep ettiklerini belirten Acar, şöyle devam etti:

"O günlerde TSO Başkanımız Muhterem Mutlu tarafından başlatılan çalışmalar nihayet sonuçlandı ve artık Havza bölgesel teşvik kapsamında. Yeni uygulama ile Havza'da yatırım desteklerinden sigorta primlerine kadar Amasya ilimiz ve Merzifon ilçemiz gibi 4. Bölge olarak değerlendirilecek. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır. Havza OSB'ye yapılacak yatırımlar ise 5. Bölge olarak değerlendirilecek olup buralara yapılacak yatırımlar indirim ve teşviklerden daha fazla yararlanacaklar."

Acar, uzun yıllar ilçede yatırım yapmak isteyenlerin teşviklerden yararlanamadığı için ilçeye gelmediklerini ifade ederek, "Yıllardır ilçemize yatırımcı çekmek için çalışıyoruz. Yatırımcı teşvik ve sigorta prim indirimleri nedeniyle Samsun'un 3. Bölge olması nedeniyle komşu ilçemiz 4. Bölge olan Merzifon'u tercih etmekteydi. Bizler ve bizlerden önceki TSO yöneticileri bölgesel teşvik uygulamasının olması gerektiğini savunduk. Samsun merkez ile ilçemiz arasında çok büyük imkan farklılıklar vardı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Samsun'un ilçelerinden Havza, Kavak, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçeleri artık bölgesel teşvik uygulamasında Samsun'dan farklı değerlendirilecek. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Havza'nın gelişmesi ve büyümesi için önünden bir engelin daha kalktığını dile getiren Acar, "Bölgesel Teşvik kapsamına alınmamız için ilk girişimleri yapan Havza TSO Başkanımız Muhterem Mutlu, Ömer Şener, Ahmet Ergin, Yahya Ayan, Ali İkiz, Merhum Emin Saatoğlu ve Yaşar Karacan ile emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA