Hamza Hamzaoğlu: "Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçının arından, "Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,"Bugün önemli bir maç oynadık. Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı. Aslında maça iyi başladık. Birinci gole kadar her şey yolunda gitti. Bu bizi demoralize etti, oyuncularımızı etkiledi. Sonra toparlamaya çalışırken ikinci gol, ondan sonrası zor oldu. İlk yarıda içeriye 2-1 görebilseydik, ikinci yarı bizim için değişik olabilirdi. Sonra üçüncü gol geldi ve 3-1 oldu. Belki baskılı oynadık, belki pozisyona girdik ama bize gerekli olan golleri bulamadık. Rakip Adana Demirspor maçı kazandı tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var en iyi şekilde ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel