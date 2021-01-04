Son dakika haberleri: Yığılca Kaymakamı Kurt, koronavirüs tedavisi gören Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yaklaşık 10 gündür Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giderek tedavisine devam edilen Belediye Başkanı Rasim Çam ile İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Temizel'in durumları hakkında hastane başhekimi Volkan Temi ile görüştü.

Çam ve Temizel'in durumları hakkında bilgi alan Kurt'a Yığılca İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Mete ve Milliyetçi Hareket Partisi Yığılca İlçe Başkanı İlhan Yalçın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan