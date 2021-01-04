Son dakika haberleri: Yığılca Kaymakamı Kurt, koronavirüs tedavisi gören Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Yığılca Kaymakamı Kurt, koronavirüs tedavisi gören Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı

04.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:32
Son dakika haberleri: Yığılca Kaymakamı Kurt, koronavirüs tedavisi gören Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı

Son dakika haberler... Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yaklaşık 10 gündür Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giderek tedavisine devam edilen Belediye Başkanı Rasim Çam ile İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Temizel'in durumları hakkında hastane başhekimi Volkan Temi ile görüştü.

Çam ve Temizel'in durumları hakkında bilgi alan Kurt'a Yığılca İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Mete ve Milliyetçi Hareket Partisi Yığılca İlçe Başkanı İlhan Yalçın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Cemal Hünal Prens Harry
Spor Arda Turan Metin Oktay Güven Yalçın Samet Aybaba Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Yığılca Kaymakamı Kurt, koronavirüs tedavisi gören Çam'ın durumu hakkında bilgi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:44:04. #1.15#
title