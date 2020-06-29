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Son dakika haberleri! Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Son dakika ekonomi haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya düştü.

Son dakika haberleri! Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü
29.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:07

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya düştü.

Korona virüs nedeniyle sarımsağın fiyatının 30 liraya kadar çıktığını belirten üretici İsmail Arı," Ulaşlar köyünde yeni hasadına başladığımız yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosu 20 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu nedenle köyümüzde yetişen sarımsakların kendine has tadı ve aroması vardır. Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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