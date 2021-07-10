Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,68 -2,09 -39,53 Acıpayam Selüloz 16,31 -1,87 -4,73 Adel Kalemcilik 25,24 -1,10 -26,27 Adese Gayrimenkul 1,16 -3,33 -58,57 Afyon Çimento 3,80 1,60 -25,64 Ak Enerji 1,30 -0,76 -41,18 Akbank 5,32 -0,19 -21,28 Akçansa 14,94 -0,27 -7,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 6,29 -22,60 Akfen GMYO 3,67 -5,90 -24,49 Akın Tekstil 34,98 1,10 10,14 Akiş GMYO 1,81 1,12 -35,18 Akmerkez GMYO 41,10 -1,20 -34,19 Aksa 16,10 5,23 16,54 Aksa Enerji 11,80 4,70 58,60 Aksigorta 8,03 2,16 -7,68 Aksu Enerji 8,00 9,44 6,00 Alarko Carrıer 261,50 -1,17 -28,06 Alarko GMYO 20,16 -1,66 -20,41 Alarko Holding 9,18 -1,08 7,73 Albaraka Türk 1,52 2,01 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,26 -0,17 -21,58 Alkim Kağıt 15,22 -3,06 17,59 Alkim Kimya 15,03 -2,40 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 -2,44 -26,94 Altınyunus Çeşme 62,40 -6,24 24,90 Anadolu Efes 21,96 -1,35 2,80 Anadolu Grubu Holding 23,80 8,68 -8,90 Anadolu Hayat Emek. 8,79 -0,57 9,39 Anadolu Isuzu 15,66 -1,45 -13,00 Anadolu Sigorta 6,20 -1,12 -14,13 Anel Elektrik 2,90 4,32 -8,52 Arçelik 32,72 1,05 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 51,45 -2,19 7,01 Arena Bilgisayar 11,68 -2,01 7,13 Armada Bilgisayar 53,50 15,85 9,01 Arsan Tekstil 4,38 3,30 8,54 Arzum Ev Aletleri 16,50 -3,73 -31,72 Aselsan 14,80 0,48 -18,90 Ata GMYO 3,69 6,65 -33,03 Atakule GMYO 2,16 5,37 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 3,89 1,30 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,83 3,98 4,57 ATP Ticari Bilgisayar 28,30 15,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,11 -0,82 2,99 Avrasya GMYO 3,15 16,24 20,26 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 -5,80 1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,92 2,78 -1,33 Aydem Enerji 6,29 4,14 Ayen Enerji 4,43 -1,99 -18,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,49 8,76 63,92 Aygaz 14,25 6,50 0,45 Bagfaş 15,70 -9,61 -21,50 Bak Ambalaj 19,49 3,15 -1,45 Balatacılar Balatacılık 4,94 -6,26 -40,05 Bantaş Ambalaj 5,41 2,27 15,35 Banvit 56,05 1,91 7,79 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,74 14,98 Baştaş Başkent Çimento 13,20 14,38 -24,01 Batı Çimento 13,30 11,11 182,38 Batısöke Çimento 2,14 -0,47 -12,30 Bayrak Taban Sanayi 10,05 2,45 -5,28 Bera Holding 11,15 -13,90 -45,02 Berkosan Yalıtım 9,40 -0,21 5,38 Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 4,38 53,22 Beyaz Filo 9,03 -0,11 -10,41 Bilici Yatırım 18,54 11,62 235,06 Bim Mağazalar 63,25 1,28 -11,28 Biotrend Çevre ve Enerji 28,00 24,44 Birko Mensucat 1,04 -3,70 -6,31 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 11,71 0,34 -23,76 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,93 8,41 Boğaziçi Beton 5,38 0,00 Borusan Mannesmann 23,40 -2,01 -15,83 Borusan Yat. Paz. 285,20 -2,66 -37,22 Bosch Fren Sistemleri 870,00 4,61 -29,25 Bossa 27,28 1,26 52,83 Brisa 21,88 3,50 13,00 Burçelik 19,08 4,03 -9,23 Burçelik Vana 22,86 1,60 -53,97 Bursa Çimento 3,35 -1,18 -32,70 Carrefoursa 39,02 -0,96 -45,65 Casa Emtia Petrol 139,90 4,40 31,98 Ceo Event Medya 8,35 -5,54 29,86 Coca Cola İçecek 79,95 2,37 25,89 Cosmos Yat. Holding 9,10 -3,19 12,90 Credıtwest Faktorıng 4,13 -3,73 -29,64 Çan2 Termik 10,56 10,58 Çelebi 188,60 -7,68 3,33 Çelik Halat 5,92 -4,52 -34,93 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 13,04 0,15 -17,00 Çimbeton 213,50 -0,56 -27,99 Çimentaş 27,70 -4,35 -23,40 Çimsa 22,76 5,86 27,87 Çuhadaroğlu Metal 6,97 -0,85 -8,38 Dagi Giyim 2,15 0,00 -36,88 Dagi Yatırım Holding 15,48 4,95 20,00 Dardanel 14,76 1,10 -55,94 Datagate Bilgisayar 12,08 -0,41 -25,02 Demısaş Döküm 7,15 -5,42 10,42 Denge Holding 1,18 -9,79 -61,15 Deniz GMYO 1,88 0,00 2,06 Derimod 11,68 -1,27 19,92 Derlüks Yatırım Holding 4,20 3,96 -52,38 Desa Deri 11,95 0,84 22,69 Despec Bilgisayar 9,53 1,17 -27,03 Deva Holding 25,46 4,00 5,83 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,89 -1,89 1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 3,59 -9,80 -3,75 Ditaş Doğan 14,20 -1,80 9,18 DO-CO 757,00 -4,78 20,16 Doğan Burda 13,96 -9,35 -37,79 Doğan Holding 2,75 -3,17 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -0,97 -11,98 Doğusan 6,30 1,29 43,84 Doğuş GMYO 7,65 -2,17 -6,36 Doğuş Otomotiv 26,66 6,47 -2,42 Döktaş Dökümcülük 29,00 -1,36 -5,29 Duran Doğan Basım 10,45 2,96 -0,38 Dyo Boya 11,55 0,09 2,69 Eczacıbaşı İlaç 5,99 1,87 -16,83 Eczacıbaşı Yatırım 38,26 -1,39 42,13 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,92 Edip Gayrimenkul 2,88 9,09 -13,25 Ege Endüstri 1.260,00 -0,40 -24,32 Ege Gübre 173,00 0,58 20,59 Ege Profil 26,56 -2,78 -30,54 Ege Seramik 12,10 0,92 25,23 Egeplast 23,80 -3,09 -28,53 Ekiz Kimya 7,48 7,63 4,91 Emek Elektrik 2,14 -14,40 -25,05 Eminiş Ambalaj 21,50 -2,09 -41,64 Emlak Konut GMYO 1,85 -2,12 -12,51 Enerjisa Enerji 10,34 -1,62 -10,32 Enka İnşaat 9,05 -1,84 28,52 Erbosan 133,80 -2,12 229,92 Ereğli Demir Çelik 18,05 -0,66 37,40 Ersu Gıda 3,66 -1,08 -25,91 Escort Teknoloji 5,28 -2,04 -19,63 Esenboğa Elektrik 30,04 3,94 57,89 Etiler Gıda 5,81 -3,01 45,98 Euro Kapital Yat. Ort. 8,25 26,00 116,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 1,16 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,99 -2,13 -10,16 Euro Yatırım Holding 3,08 -2,84 8,45 Fade Gıda 17,47 -25,72 182,23 Fenerbahçe Futbol 37,60 -0,42 27,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 0,41 -17,57 F-M İzmit Piston 101,10 0,50 -17,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,75 -3,63 -2,15 Ford Otosan 174,40 0,11 42,79 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 -3,28 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,30 -3,14 -17,54 Galata Wind Enerji 3,59 7,81 Galatasaray Sportif 3,76 5,62 -7,16 Garanti Bankası 8,53 1,55 -15,97 Garanti Faktoring 9,64 -0,62 -13,39 Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,65 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 -1,00 33,81 Gediz Ambalaj 41,46 -3,89 54,70 Gentaş 3,96 -1,00 -32,44 Gersan Elektrik 6,30 5,88 2,61 Global Men. Değ. 6,60 3,94 9,82 Global Yat. Holding 3,15 -4,26 -32,69 Good-Year 7,15 5,61 -10,27 Göltaş Çimento 39,46 0,87 -4,36 Gözde Girişim 5,44 0,18 -31,83 GSD Denizcilik 5,94 -4,65 17,86 GSD Holding 1,83 0,55 -27,09 Gübre Fabrik. 50,90 -2,58 -40,85 Güler Yat. Holding 2,30 -2,13 -33,58 Halk GMYO 2,47 1,23 -18,96 Hatay Tekstil 16,99 -0,64 24,60 Hedef Girişim 2,87 -3,69 13,67 Hektaş 7,54 -3,08 41,14 HUB Girişim 11,54 0,44 -36,59 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,21 -1,51 -19,85 İdealist Danışmanlık 54,95 -12,57 308,25 İdealist GMYO 1,79 1,13 -24,57 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 -3,85 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,13 1,80 -54,13 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 2,94 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,01 -1,64 29,36 Info Yatırım 4,07 1,50 -12,86 İntema 36,76 -7,08 -7,87 Inveo Yatırım Holding 117,00 -3,47 164,59 İpek Doğal Enerji 11,49 -1,79 -12,16 İskenderun Demir Çelik 11,34 0,53 25,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi