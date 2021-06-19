Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,9650806,58
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1046164,17
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7204164,15
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF831,4011283,13
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0665532,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu170,9629722,61
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0466802,52
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9415652,04
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0409121,95
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0317531,94
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0543722,49
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162682,23
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0786151,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0778681,03
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0499471,02
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0841140,92
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0178040,86
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0847700,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0383940,83
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0218290,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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