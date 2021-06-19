Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: