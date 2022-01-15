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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,50, BES fonları ise yüzde 0,91 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,50, BES fonları ise yüzde 0,91 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,01 ile karma ve değişken fon olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,5037932748
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,5415114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,01907613
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,27716110
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,54382810
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5972656
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4942384
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6612120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2739361
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,9125123120
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,09503713
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,26770
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,8030291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,331091063
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5029272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6213121
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,50, BES fonları ise yüzde 0,91 değer kazandı.

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