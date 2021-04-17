Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

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Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077973
|0,98
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075296
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035586
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033433
|0,80
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048234
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010305
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010232
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027885
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030822
|0,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,03978
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,114827
|0,52
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,167142
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017471
|1,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018176
|1,11
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017627
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,01886
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,018753
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018655
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013704
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029544
|0,20
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023545
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023339
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029648
|0,57
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078722
|0,50
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026818
|0,40
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032829
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,070140
|0,39
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058386
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,075951
|-0,14
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,055063
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067926
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019159
|-0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010024
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022803
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065469
|-3,61
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052632
|-3,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119028
|-2,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068856
|-1,82
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,057662
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,105662
|-1,60
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031758
|-1,33
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066025
|-1,32
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019685
|-1,29
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,025729
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027724
|-1,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028522
|-1,81
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039892
|-1,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049176
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030503
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047350
|-1,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015788
|-1,16
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046300
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047352
|-1,15
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029386
|-1,15
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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