Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0779730,98
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0752960,97
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0355860,89
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0334330,80
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0482340,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103050,11
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102320,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0278850,82
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0308220,69
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,039780,53
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1148270,52
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1671420,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0174711,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0181761,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0176271,02
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,018860,91
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0187530,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186550,27
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0137040,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0295440,20
HEM Katılım Standart EYF0,0235450,07
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0233390,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0296480,57
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0787220,50
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0268180,40
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0328290,39
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0701400,39
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058386-0,38
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,075951-0,14
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,055063-0,05
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,067926-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019159-0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010024-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022803-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065469-3,61
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052632-3,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119028-2,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068856-1,82
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,057662-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,105662-1,60
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,031758-1,33
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,066025-1,32
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019685-1,29
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,025729-0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027724-1,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028522-1,81
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039892-1,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049176-0,89
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,030503-0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047350-1,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015788-1,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046300-1,16
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047352-1,15
NN Hay. Em. Altın EYF0,029386-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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