Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077973 0,98 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075296 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035586 0,89 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033433 0,80 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048234 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010305 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010232 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027885 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030822 0,69 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03978 0,53 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,114827 0,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,167142 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017471 1,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018176 1,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017627 1,02 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,01886 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018753 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018655 0,27 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013704 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029544 0,20 HEM Katılım Standart EYF 0,023545 0,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023339 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029648 0,57 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078722 0,50 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026818 0,40 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032829 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,070140 0,39 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058386 -0,38 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,075951 -0,14 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,055063 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,067926 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019159 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010024 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022803 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065469 -3,61 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052632 -3,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119028 -2,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068856 -1,82 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,057662 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,105662 -1,60 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031758 -1,33 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066025 -1,32 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019685 -1,29 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,025729 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027724 -1,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028522 -1,81 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039892 -1,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049176 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030503 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047350 -1,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015788 -1,16 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046300 -1,16 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047352 -1,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029386 -1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt