Son dakika haberleri! Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın merkezi Allianz Teknik oldu

Son dakika haberler... Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecini tamamlayarak akreditasyon belgesini aldı.

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecini tamamlayarak akreditasyon belgesini aldı.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Teknik'in bu belge ile laboratuvarının teknik yeterliliği; yürüttüğü testlerin doğruluk, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası test standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği tescil edilmiş oldu.

Risk farkındalığı yüksek bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hizmet veren Allianz Teknik, belge ile Türkiye'nin akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi konumuna ulaştı.

Yangına tepki testlerinin de akredite olarak gerçekleştirilebildiği Allianz Teknik, Allianz Grubu'nun da dünyadaki üçüncü test ve eğitim merkezi oldu. Allianz Teknik aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ni, Türkiye'deki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak, güvenli yapılar inşa edilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Gürkan, Allianz'ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması "Risk Barometresi"nde Türkiye'nin doğal afetler kategorisinde en yüksek riski taşıyan 5 ülke arasında bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem ve yangın, ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor. Bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Allianz Grubu'nun tam desteği ile kurduğumuz Allianz Teknik ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaları bir yılı aşkın süredir başarı ile sürdürüyoruz. Akreditasyon belgesi ile ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler artık ürünlerini, deprem riskine karşı gerekli testlerini yaptırabilmek için yurt dışına göndermek zorunda kalmayacak. Böylece yerli üreticilerimiz adına önemli bir imkan sağlamış olduk. Allianz Teknik ile bilimsel programlarla gençler ve çocuklar için bilgilendirme ve eğitim programları hayata geçirmeye, deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Hedef, toplumsal risk farkındalığını artırmaya destek olmak

Verilen bilgiye göre, İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde yer alan Allianz Teknik, salgın döneminde de salgın kurallarına uygun olarak toplumsal risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. Bir yıl içinde 2.000'den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik'te 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi. 46 saat uygulamalı eğitimin düzenlendiği merkezde, 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu.

Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket edilerek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor.

2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan Allianz Teknik, 1.400 metrekare kapalı alan ve 1.100 metrekare açık alana sahip. Allianz Teknik, deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, yangın simülasyon odası (EDOK) ve spray odaları (yağmurlama sistemi aktivasyon odası), yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı bölümlerinden oluşuyor.

Allianz Teknik'te bugüne kadar Koç Holding, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, ASİAD, TEKSADER, Türkiye Sigortalar Birliği, İBB gibi 20'nin üzerinde kurum ve kuruluştan 1.000'e yakın kişiye eğitim verildi. Merkezi ziyaret edemeyenler için ise sanal tur hayata geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu