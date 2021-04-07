Son dakika haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi... Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Çınar Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Çınar Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyünde 41 yaşındaki Sevran Ercan yönetimindeki 79 AJ 562 plakalı traktör engebeli arazide devrildi. Devrilen traktör sürücüsü Sevran Ercan ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KİLİS

Son dakika haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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