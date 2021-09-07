Son dakika! Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8,4 milyon liralık yatırım yapacak
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Son dakika! Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8,4 milyon liralık yatırım yapacak

Son dakika! Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8,4 milyon liralık yatırım yapacak
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınma işlemi için 8,4 milyon lira değerindeki projeyi hayata geçirecek.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınma işlemi için 8,4 milyon lira değerindeki projeyi hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projeyle 1980'li yıllarda tesis edilmiş beton direkli havai şebekeler yer altına alınırken, elektrik kesinti sayısı ve kesinti sürelerinin en aza indirilmesi için tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda, 8 milyon 392 bin lira bütçeli projeyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 trafo binası yenilenecek, 241 aydınlatma direği montajı tamamlanacak.

Ayrıca 119 saha dağıtım kutusu ile 25 kilometre uzunluğunda alçak gerilim kablosu ve 8 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim kablosu tesis edilecek.

Şirket, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık tarife döneminde, Gaziantep'te 3 bin 637 kilometrelik elektrik şebekesi tesis etti. Bu şebekenin yüzde 55'ine karşılık gelen 1980 kilometrelik bölümünü yer altı hatları oluşturdu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Son dakika! Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8,4 milyon liralık yatırım yapacak - Haberler Ekonomi
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