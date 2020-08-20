HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip

Son dakika haberlerine göre Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip Okul girişlerinde kurulabilecek kameralı turnike sistemi, öğrencilerin her geçişinde ateşlerini ölçüp, elde edilen değerleri velilere SMS yoluyla otomatik olarak gönderecek İstanbul'da okullarda kullanılması amacıyla 'termal kameralı ateş...

20.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:29

Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip

Okul girişlerinde kurulabilecek kameralı turnike sistemi, öğrencilerin her geçişinde ateşlerini ölçüp, elde edilen değerleri velilere SMS yoluyla otomatik olarak gönderecek

İSTANBUL - İstanbul'da okullarda kullanılması amacıyla 'termal kameralı ateş ölçer' sistemi geliştirildi. Sistem ile okul girişlerinde öğrencilerin ateşleri ölçülecek, sonuçlar velilere SMS yoluyla gönderilecek. Bu sayede okulda virüsün önlenmesi amaçlanırken öğrencilerden elde edilen kayıtlar, bir eğitim ve öğretim yılı süresince sistemin bilgi deposunda tutulabilecek.

Okulların 21 Eylül tarihinde açılması gündemdeyken İstanbul'da okullar için geliştirilen 'Termal kameralı ateş ölçer' sistem ile öğrenciler okula girerken yüz tanıması ve ateşleri ölçülerek girecek. Bu sistem ile öğrencilerin günlük şekilde velilerine SMS yoluyla ateşleri bilgilendirilecek. Sistem, geçmişe dönük 1 yıla kadar girişleri kayıtlı tutulacak ve böylelikle öğrencinin üç ay öncesindeki ateşleri de kontrol edilebilecek.

"Öğrencinin ateşi yüksek çıktığında sistem sesli bir şekilde uyarı verip merkeze bilgi aktarıyor"

Sistemin maskeli ve maskesiz bir sitem olduğunu belirten geliştirici firma Pelinsan Elektronik'in üst yöneticisi Gökhan Bark, "Bu sistem ile okul girişlerinde öğrencilerin ateşi, isimleri ve sınıfları kaydediliyor. Ardından sistem otomatik olarak öğrencilerin okul girişindeki ateş sonucunu velilere SMS yoluyla yönlendiriyor. Sistem yüz tanıma ile çalışıyor. Öğrencinin ateşi yüksek olduğunda ise sistem sesli bir şekilde uyarı verip merkeze bilgi aktarıyor. Bu sistemi yapmaktaki amacımız ailenin bilgisi dahilinde çocuklarının okula giriş esnasında ki ateşleri anlık bir şekilde öğrenmeleri oldu. Sistemin arka yüzünde bir ara yazılım var. Bu ara yazılımın okulun sistemine kurulumu yapılıyor. Ardından öğrencinin maskeli ya da maskesiz yüz tanıma işlemi yapılıyor. Böylelikle sistem öğrencinin 1 yıla kadar giriş kayıtlarını alabiliyor. Öğrencinin üç ay önceki ateşini merak ettiğimizde sistemden rahat bir şekilde bakılabiliyor. Yaptığımız araştırmaya göre de sistemin veliler tarafından yüzde 100 olumlu karşılandığını gördük. Bu sistem Türkiye'de ilke defa turnikeli termal ateş ölçer kamera olarak firmamız tarafından geliştirildi. Bundan sonra ise diğer okullarda da yaygınlaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin hem yoklamaları alınıyor hem ateşleri ölçülüyor"

Sistemin çok güzel olduğunu belirten okul kurucularından Harun Yalçın, "Öğrencilerin hem yoklamaları alınıyor hem ateşleri ölçülüyor. Sadece öğrencilerin değil okula giren herkesin yüz tanıma sistemiyle kayıt altına alıp ateşleri ölçülüyor. Sistem aynı zamanda okulun sunucusuna da yansıyor ve kontrol altında tutulabiliyor. Ateş yüksek olduğunda sistemin uyarı verip geçiş vermemesi çok güzel ve bu şekilde de güvenliğimiz okul girişinde kontrol altına alınmış oluyor. Okulumuzda sürekli hizmet veren bir sağlık birimimiz mevcut. Ateş alarm uyarası verdiği anda gerekli sağlık ekibimiz hastaneyi arayarak kontrol altında hastaneye taşınıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sistemin okula gelinmesi için güvenilir olduğunu belirten öğrenci Serhat Denizgezen, "Sistem çok güzel olmuş. Yüz tanıma ve ateş ölçer sistemi var. Ateş ölçer yüksek çıkarsa okula almıyorlar ve ayrıca sonucu velilere SMS yoluyla gönderiyorlar. Böylelikle okula güvenli bir şekilde girmemizi sağlıyorlar" dedi.

Sistemin öğrenciler için yararlı olduğunu belirten öğrenci Dilan Özdemir, "Kalabalık bir okul ortamında girişlerin zor ve sıkıntılı olacağı için bu sistem bizler için daha iyi oldu. Ateş ölçer sayesinde kim girebilir kim giremez belirleniyor ve ailelerimiz SMS gittiği içinde onlarında akıllarında soru işareti kalmıyor" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı 3. Sayfa
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar 3. Sayfa
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
ABD'de seçimler öncesi ortalık kızışıyor! Trump'ı bencillikle suçlayan Obama, rakibine ise övgüler yağdırdı
ABD'de seçimler öncesi ortalık kızışıyor! Trump'ı bencillikle suçlayan Obama, rakibine ise övgüler yağdırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nihat Doğan Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Termal kameralı ısı ölçer ile öğrencilere yakın takip - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:31:51. #1.14#
title