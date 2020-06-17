Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek.

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu
17.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:25

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı "Pençe-Kaplan Operasyonu"nda Mehmetçiğe başarılar dileyerek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. İYİ Parti, terörle ve teröristle mücadelenin her daim yanındadır ve sonuna kadar destekçisidir." diye konuştu.

Türkkan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti ihale şartnamesine göre 3 bin 750 metre uzunlukta ve 60 metre genişlikte olması gereken pistin, 690 metre daha kısa ve 15 metre daha dar olduğuna dair haberlerler yayınlandığını ifade ederek, "Pistin gerisi nerede? Pistin gerisini kim çaldı? Hangi vatansever ülkesinin zafer abidesinden çalar? 'Zafer abidesi' diye anlattınız, oradan da çalınmış." dedi.

"Operasyonlarla öldürücü darbe indirilmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde, 4 ayrı sahada önemli faaliyetler icra ettiğini söyledi.

Kış mevsimi gelmeden bölgedeki terör yuvalarını yok edip Türkiye'nin sınırlarına yönelik saldırı teşebbüslerini bertaraf etmeyi amaçlayan operasyonlardan Pençe-Kartal Operasyonunda 81 hedefin, Pençe-Kaplan Operasyonunda da 150 hedefin başarıyla vurulduğunun bildirildiğini aktaran Bülbül, "Vurulan bu hedeflerin ardından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgeye karadan ve havadan intikal eden Türk komandosunun Haftanin Bölgesi'ne de girdiği ifade edilmektedir. İçişleri Bakanlığının açıklamayla yurt içinde dört yüzlü rakamlara gerilediği ifade edilen PKK terör yapılanmasının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde yer alan yuvalarına da bu yapılan operasyonlarla öldürücü darbe indirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin terörle mücadelede devletin, hükümetin yanında olduğunu belirten Bülbül, bütün güvenlik güçlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

"Vaka sayıları ciddi alarm veriyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs konusunda büyük bir alarmın olduğunu ve toplumun endişe içinde olduğunu dile getirerek, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in "900'lü rakamlardayken 1500'lü rakamlara geldik, tabii ki bizim için bu uyarıcı niteliğinde, yani çok ciddi bir artış olarak belki yorumlanmayabilir ama bizim için ciddi bir uyarı." şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konulduğuna işaret eden Beştaş, "İktidar bazı ekonomik hesaplar uğruna pandemi döneminde normale döndü. Ne yazık ki yeni vaka sayıları gerçekten çok ciddi alarm veriyor. Sayın Sağlık Bakanı her gün açıklama yapıyor ama kendisi de olumlu bir tablo çizemiyor." şeklinde konuştu.

Beştaş, "82 milyon yurttaş şunu merak ediyor; İkinci dalga yaşanıyor mu yoksa birinci dalga pik mi yaptı? Bu konuda bile bir netlik söz konusu değil." dedi.

Pandemiye ilişkin Meclisteki vakalar konusunda TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın bilgilendirme yapmasını talep eden Beştaş, iktidarın da bu konuda bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

"Salgınla mücadelede gelinen safha endişe verici"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, salgınla mücadelede gelinen safhanın endişe verici olduğunu belirterek, vaka sayısının arttığını, iyileşme sayısının vaka sayısının altına düştüğünü dile getirdi.

İktidarın "milletin dikkatli olmasını" istediğini aktaran Özkoç, "Millet nasıl dikkatli olsun? Millet çalışacak, ekmek kazanacak. Çünkü kendisine, kendisinden başka çare olan yok." dedi.

Milleti evde tutabilmenin tek koşulu olduğunu ifade eden Özkoç, "Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Milletimizin kazancını, kendi birikimi olan vergileriyle sağladığı hazinedeki birikimlerinden geriye ödeyeceğiz ya da milletimizi borç üstüne borçla borçlandıracağız." diye konuştu.

Kapatılan iş yerlerindeki çalışanların kredi kartı ve tüketici kredi borçlarının üç ay ertelenmesini ve borçların faizinin devlet tarafından karşılanmasını önerdiklerini anlatan Özkoç, "Buna kaynak yok mu? Atatürk Havalimanı'nı sözleşme tarihinden erken uçuşa kapattıkları için bir şirkete verilen 3 milyar lira tazminat, milyonlarca vatandaşımızı rahatlatabilirdi." sözlerini sarfetti.

İktidarın bir tercih yapmak zorunda olduğunu savunan Özkoç, "İktidar ya milletini ya yandaşlarını tercih edecek." dedi.

"Mursi ve arkadaşlarını ne darbeciler ne idamlar korkutamadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bir yıl önce bugün zalimlerin gözü önünde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Mursi, 'Çocuklarımız bizler için 'onlar adamdı' diyecekler.' demişti. Bizler de şahidiz ki Mursi ve arkadaşlarını ne darbeciler ne zindanlar ne idamlar korkutamadı. Mursi'nin şehadeti gösterdi ki herkes ölümünden sonra kendi hatırasıyla anılacak. Mursi bugün rahmetle anılıyor. Ancak onun ölümüne sebep olanlar lanetle anılıyor. Tarih Mursi'nin duruşunu, cesaretini, imanını ve inancını hep hatırlayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı "Pençe-Kaplan Operasyonu"na değinen Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Grup başkanvekilleri Türkkan, Bülbül, Özkoç ve Turan konuşmalarında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 5. yılında rahmetle andıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi Haber
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Seda Sayan Kemal Sunal
Spor Serdar Aziz Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:28:40. #1.15#
title