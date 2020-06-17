Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı "Pençe-Kaplan Operasyonu"nda Mehmetçiğe başarılar dileyerek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. İYİ Parti, terörle ve teröristle mücadelenin her daim yanındadır ve sonuna kadar destekçisidir." diye konuştu.

Türkkan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti ihale şartnamesine göre 3 bin 750 metre uzunlukta ve 60 metre genişlikte olması gereken pistin, 690 metre daha kısa ve 15 metre daha dar olduğuna dair haberlerler yayınlandığını ifade ederek, "Pistin gerisi nerede? Pistin gerisini kim çaldı? Hangi vatansever ülkesinin zafer abidesinden çalar? 'Zafer abidesi' diye anlattınız, oradan da çalınmış." dedi.

"Operasyonlarla öldürücü darbe indirilmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde, 4 ayrı sahada önemli faaliyetler icra ettiğini söyledi.

Kış mevsimi gelmeden bölgedeki terör yuvalarını yok edip Türkiye'nin sınırlarına yönelik saldırı teşebbüslerini bertaraf etmeyi amaçlayan operasyonlardan Pençe-Kartal Operasyonunda 81 hedefin, Pençe-Kaplan Operasyonunda da 150 hedefin başarıyla vurulduğunun bildirildiğini aktaran Bülbül, "Vurulan bu hedeflerin ardından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgeye karadan ve havadan intikal eden Türk komandosunun Haftanin Bölgesi'ne de girdiği ifade edilmektedir. İçişleri Bakanlığının açıklamayla yurt içinde dört yüzlü rakamlara gerilediği ifade edilen PKK terör yapılanmasının, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde yer alan yuvalarına da bu yapılan operasyonlarla öldürücü darbe indirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin terörle mücadelede devletin, hükümetin yanında olduğunu belirten Bülbül, bütün güvenlik güçlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

"Vaka sayıları ciddi alarm veriyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs konusunda büyük bir alarmın olduğunu ve toplumun endişe içinde olduğunu dile getirerek, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in "900'lü rakamlardayken 1500'lü rakamlara geldik, tabii ki bizim için bu uyarıcı niteliğinde, yani çok ciddi bir artış olarak belki yorumlanmayabilir ama bizim için ciddi bir uyarı." şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konulduğuna işaret eden Beştaş, "İktidar bazı ekonomik hesaplar uğruna pandemi döneminde normale döndü. Ne yazık ki yeni vaka sayıları gerçekten çok ciddi alarm veriyor. Sayın Sağlık Bakanı her gün açıklama yapıyor ama kendisi de olumlu bir tablo çizemiyor." şeklinde konuştu.

Beştaş, "82 milyon yurttaş şunu merak ediyor; İkinci dalga yaşanıyor mu yoksa birinci dalga pik mi yaptı? Bu konuda bile bir netlik söz konusu değil." dedi.

Pandemiye ilişkin Meclisteki vakalar konusunda TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın bilgilendirme yapmasını talep eden Beştaş, iktidarın da bu konuda bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

"Salgınla mücadelede gelinen safha endişe verici"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, salgınla mücadelede gelinen safhanın endişe verici olduğunu belirterek, vaka sayısının arttığını, iyileşme sayısının vaka sayısının altına düştüğünü dile getirdi.

İktidarın "milletin dikkatli olmasını" istediğini aktaran Özkoç, "Millet nasıl dikkatli olsun? Millet çalışacak, ekmek kazanacak. Çünkü kendisine, kendisinden başka çare olan yok." dedi.

Milleti evde tutabilmenin tek koşulu olduğunu ifade eden Özkoç, "Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Milletimizin kazancını, kendi birikimi olan vergileriyle sağladığı hazinedeki birikimlerinden geriye ödeyeceğiz ya da milletimizi borç üstüne borçla borçlandıracağız." diye konuştu.

Kapatılan iş yerlerindeki çalışanların kredi kartı ve tüketici kredi borçlarının üç ay ertelenmesini ve borçların faizinin devlet tarafından karşılanmasını önerdiklerini anlatan Özkoç, "Buna kaynak yok mu? Atatürk Havalimanı'nı sözleşme tarihinden erken uçuşa kapattıkları için bir şirkete verilen 3 milyar lira tazminat, milyonlarca vatandaşımızı rahatlatabilirdi." sözlerini sarfetti.

İktidarın bir tercih yapmak zorunda olduğunu savunan Özkoç, "İktidar ya milletini ya yandaşlarını tercih edecek." dedi.

"Mursi ve arkadaşlarını ne darbeciler ne idamlar korkutamadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bir yıl önce bugün zalimlerin gözü önünde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Mursi, 'Çocuklarımız bizler için 'onlar adamdı' diyecekler.' demişti. Bizler de şahidiz ki Mursi ve arkadaşlarını ne darbeciler ne zindanlar ne idamlar korkutamadı. Mursi'nin şehadeti gösterdi ki herkes ölümünden sonra kendi hatırasıyla anılacak. Mursi bugün rahmetle anılıyor. Ancak onun ölümüne sebep olanlar lanetle anılıyor. Tarih Mursi'nin duruşunu, cesaretini, imanını ve inancını hep hatırlayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı "Pençe-Kaplan Operasyonu"na değinen Turan, "Terör örgütleri, terör örgütlerini maşa olarak kullananlar ve terör destekçileri bilsinler ki bu ülke, bu millet tarih boyunca terörün karşısında asla diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Grup başkanvekilleri Türkkan, Bülbül, Özkoç ve Turan konuşmalarında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 5. yılında rahmetle andıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA