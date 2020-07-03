Son dakika haberleri... Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri... Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberi: KOCAELİ'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden akaryakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satan 9 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri... Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı
03.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:43

KOCAELİ'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden akaryakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satan 9 kişi yakalandı.

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım firmalarının dolum tesislerinden, istasyonlara gitmek üzere doldurulan tankerlerde eksik çıkması üzerine firma yetkilileri polise başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dolum tesislerinden akaryakıt istasyonlarına gitmek üzere çıkan tankerlerden akaryakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde piyasaya süren 9 kişiyi tespit etti. Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla S.C., E.Ç., F.M., H.B., A.F.B., Y.D., A.Ç., M.Ö. ve Y.O. gözaltına alındı. İzmit'te bulunan iş yerinde yapılan aramada tankerlerden tanklara aktarılan bin 500 litre akaryakıt, 4 bin 980 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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