Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda içerisinde yabancı uyruklu 5 kişi tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda içerisinde yabancı uyruklu 5 kişi tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında 1 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen 53 operasyonda; 329 gram esrar maddesi, 224 gram metamfetamin, bir adet tabanca, 3 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 284 adet tıbbi malzeme, 200 adet ilaç kutusu, 200 adet ilaç prospektüsü, 150 adet, plastik ilaç ambalajı, bir adet detektör, 3 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 Bin 350 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 16'sı İran, 2'si Afganistan, biri Türkmenistan, biri Rusya uyruklu, toplamda 57 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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