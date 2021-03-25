Son dakika haberleri... Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi
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Son dakika haberleri... Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi

Son dakika haberine göre Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanan şahsın "Uyuşturucuları evimde saklıyorum" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanan şahsın "Uyuşturucuları evimde saklıyorum" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından durdurulan Muhammed Ahmet Y.'ye ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu araçtaki Muhammed Ahmet Y. ve Erdal B., polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri sonrası Muhammed Ahmet Y. serbest bırakılırken, Erdal B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davadaki itiraf polisi harekete geçirdi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuksuz yargılanan sanık Muhammed Ahmet Y. ifadesinde, "Aracımda çıkan uyuşturucu bana ait değildir. Arabamda olduğundan da haberim yoktu. Ben içiciyim. Daha önce başkasından uyuşturucu aldım ama kullanmadım. Aldığım uyuşturucuları hala evimde saklıyorum" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Erdal B.'nin evinde arama yapılması için polis nezaretinde evine gidilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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