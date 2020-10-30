Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir...
30.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:12
Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir