Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir...

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."