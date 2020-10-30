Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir...

30.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:12
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Büyükşehir'e Ziyaret
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Büyükşehir'e Ziyaret
BBP Genel Başkanı Destici'den İslam dinine yönelik saygısızlığa tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den İslam dinine yönelik saygısızlığa tepki
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Alkan Burak Özçivit Hakan Taşıyan Kaan Yildirim
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:12:25. #1.15#
title