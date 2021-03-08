Son dakika haberleri! Samsun'da kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede açık bulunan konaklama tesislerini denetledi.

İlçe merkezindeki otel ve kazancı mahallesindeki Kazancı Taşhan'a denetim gerçekleştirilen Saygılı, denetimlerde HES kodu sorgulaması, uyarıcı levhalar, maske takma, sosyal mesafe ve dezenfektan hijyen gibi Kovid-19 tedbirlerini inceledi.

Kovid-19 risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun için Valilik tarafından Kovid-19 vakalarının azaltılması amacıyla "Benim rengim mavide" kampanyası başlatıldığını belirten Saygılı, kampanyaya Kavak ilçesi olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Kaymakam Saygılıdan Miraç Kandili mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, hikmetlerle ve sırlarla dolu mucizevi bir yolculuk olan Miraç'ın, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına doğru da apması gereken bir yolculuk olduğunu bildirdi.

Müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'nin rahmet ve lütuflarla dolu olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Bu fırsatları değerlendirerek, tövbe kapılarından açılan ümit kapılarına yönelmeliyiz. Unutmayalım ki, içtenlikle yapılan her dua kendimizi bulma ve bilmenin, yüce Yaradan'ın huzuruna kabul edilmemizin en güzel yollarından biridir. Bu gece idrak ettiğimiz kandil vesilesiyle, geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğimizi daha aydınlık kılabilirsek, sadece çevremizdeki insanlara değil, herkese sevgi ve dostluk penceresinden bakarsak, bize sunulan bu fırsatı iyi değerlendirmiş, birey ve toplum olarak Miracı gerçekten anlamına uygun idrak etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Kavak ilçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

İlçedeki şehit anneleri, öğretmenler, sağlıkçılar ve tarlalarda çalışan kadınları ziyaret eden ekipler, gül ve karanfil verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Havza'da Kovid-19 denetimi

Havza Kaymakamlığınca oluşturulan denetim ekibi, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

Havza Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir'den oluşan dinamik denetim ekibi, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi durakları, şehir içi, şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda ve terminalde denetim yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda denetlemeler yapılarak uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay